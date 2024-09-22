Таварес о лишении капитанства в «Торонто»: «Все было очень естественно. У нас с Мэттьюсом потрясающие отношения, мы уважаем друг друга»
Джон Таварес высказался о лишении капитанской нашивки в «Торонто».
В этой роли его заменил Остон Мэттьюс. Таварес был капитаном «Мэйпл Лифс» с октября 2019 года.
«Все было очень естественно. У нас с Остоном потрясающие отношения, мы очень уважаем друг друга.
Будут определенные обязанности, которые он возьмет на себя, особенно в общении со СМИ и болельщиками.
Знаю, что все будет немного по-другому, но не думаю, что это сильно изменит мой подход к игре», – сказал бывший капитан «Торонто» Джон Таварес.
Мэттьюс – новый капитан «Торонто». И он точно заслужил эту роль
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
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