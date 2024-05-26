Джон Таварес: «Бедард как губка – хочет принять все во внимание, учиться. Коннор во многом напоминает мне Кросби»

Джон Таварес высказался о качествах Коннора Бедарда.

Хоккеисты играли вместо в составе сборной Канады на ЧМ-2024.

«Он очень целеустремленный хоккеист. Чрезвычайно талантливый. Заслуживает всего признания, которое он получает.

Мне нравится, как Коннор себя ведет. Он во многом напоминает мне в отношении с людьми и по тому, как он ведет себя в раздевалке.

Коннор очень увлечен игрой, любит хоккей. Он думает о хоккее 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Здорово это видеть.

Приятно познакомиться с ним вдали от катка. Он как губка. Можно сказать, что он хочет все принять все во внимание, учиться и становиться лучше», – сказал нападающий « » .