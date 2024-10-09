Ротенберг о финансах СКА: «Газпром» и Лига Ставок не просто так дают клубу деньги. Посмотрите на «Реал», «Барсу», «Ман Сити» – у всех есть крупные спонсорские контракты»
– Если углубиться в экономику хоккейного клуба как бизнес-единицы, можно ли говорить о бизнес-эффективности? Если убрать за скобки спонсорские деньги, клуб будет прибыльным?
– Клубы уровня СКА вполне могут существовать и без спонсорских денег, но почему мы должны их убирать за скобки, почему эти вложения считают какими-то неправильными? Спонсоры инвестируют в рекламу, узнаваемость среди болельщиков – в собственный имидж. Так происходит по всему миру.
Посмотрите на футбольные клубы «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити» – у всех есть крупные спонсорские контракты, это совершенно нормальная часть футбольного бизнеса.
Мы много работаем с нашими спонсорами – с «Газпромом», Лигой Ставок. Они не просто так дают клубу деньги – это взаимовыгодное сотрудничество», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «ЧМ или Олимпиада в России никому не нужны без нашей сборной. У таких трансляций не будет хорошего рейтинга. Зато матчи Большого тура собирают аншлаги»
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