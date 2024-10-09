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  • Роман Ротенберг: «СКА не самый дорогой хоккейный клуб в России. Есть команды, которые тратят на зарплаты больше нас. Потолок зарплат в КХЛ уравнивает шансы»
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Роман Ротенберг: «СКА не самый дорогой хоккейный клуб в России. Есть команды, которые тратят на зарплаты больше нас. Потолок зарплат в КХЛ уравнивает шансы»

Роман Ротенберг заявил, что есть клубы, которые тратят на зарплаты больше СКА.

– В СМИ можно часто встретить публикации, что самый дорогой хоккейный клуб в стране не смог добиться высоких спортивных высот – вылетел из Кубка Гагарина, а победил в нем клуб с куда более скромным бюджетом. И это вечный вопрос: насколько бюджет определяет успех в спорте? Сегодня как бы вы на него ответили? Понятно, что спорт есть спорт, и все же деньги, финансирование, зарплатные потолки формируют результат, или успех клубов с более скромными возможностями доказывает нам обратное?

– Во-первых, СКА не самый дорогой хоккейный клуб в стране. Некоторые СМИ публикуют зарплатные ведомости, и по ним видно, что есть клубы, которые тратят на зарплаты больше нас, есть большая группа команд, которые тратят сравнимые с нами суммы.

Потолок зарплат в КХЛ уравнивает шансы и повышает градус борьбы. У нас очень конкурентная лига, где мало кто может долго удерживаться на победной волне. Свежий пример ЦСКА – взяли два Кубка Гагарина подряд, а в прошлом году вылетели уже в первом раунде.

Мы делаем ставку на планомерное развитие всей клубной системы, начиная от детских команд академии и до основного состава. Наша молодежная команда «СКА-1946» взяла два Кубка Харламова за последние три года.

Уверен, что спокойная работа вдолгую рано или поздно принесет большие победы и в КХЛ. У команды, построенной по такому принципу, больше шансов повторить успех несколько лет подряд. Главное – обеспечить стабильный приток талантливой молодежи в основной состав, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Федеральный бизнес журнал»
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детский хоккей
деньги
потолок зарплат
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