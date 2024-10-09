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Ротенберг сообщил о возвращении вратаря Заврагина из аренды в «Сочи»: «Желаю ему большой удачи в СКА – мы рассчитываем на него»

Роман Ротенберг сообщил, что Егор Заврагин возвращается в СКА из аренды в «Сочи».

«Рад приветствовать в команде Егора Заврагина – молодого голкипера, который летом прошел наш лагерь развития, а старт сезона провел в «Сочи» и здорово показал себя.

Желаю ему большой удачи в СКА – мы рассчитываем на него, как и на других наших вратарей. К сожалению, Паша Мойсевич пока не может принимать участие в играх и тренировках, но его мы тоже ждем в строю.

В «Сочи» останется еще один отличный голкипер Сергей Иванов, за которым мы тоже продолжаем внимательно следить и не сомневаемся, что у него большое будущее.

Также туда отправится голкипер сборной России Евгений Волохин – молодой талантливый вратарь, который здорово проявил себя в ВХЛ, получит шанс выступать на уровне КХЛ», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В сезоне-2024/25 Заврагин провел 6 матчей за «Сочи» отражая в среднем 94,1% бросков при коэффициенте надежности 2,21.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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