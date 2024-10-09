Ротенберг поздравил Козлова с 200-м матчем в КХЛ на посту тренера: «Ему удалось вернуть «Салават» в число лидеров Востока, перестроить игру, уйдя от прагматичного финского хоккея к атакующему стилю»

Роман Ротенберг поздравил Виктора Козлова с 200-м матчем на посту тренера.

«Салават Юлаев » проиграл ЦСКА (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Эта игра стала 200-й для главного тренера уфимцев Козлова.

«От всей души поздравляю Виктора Николаевича Козлова с 200-м матчем в КХЛ в качестве главного тренера!

Виктор Козлов был выдающимся хоккеистом и стал прекрасным тренером. Ему удалось вернуть «Салават Юлаев» в число лидеров Восточной конференции, а самое важное – перестроить игру команды, уйдя от прагматичного финского хоккея к тому атакующему стилю, за который многие и полюбили «Салават».

Именно в таком стиле Козлов и выиграл Кубок Гагарина в качестве капитана уфимцев. Команда Козлова – соперник с которым играть всегда непросто, но очень интересно.

Я считаю, что тренеры должны поддерживать друг друга. Это очень непростая профессия, которая требует стопроцентной самоотдачи каждый день. Каждый день тренеры трудятся, чтобы сделать команду лучше, каждый день ищут новые возможности для личного и командного прогресса.

С профессиональным юбилеем, Виктор Николаевич! Ура!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Козлов после 0:2 от ЦСКА: «Не думал, что провожу 200-й матч в качестве тренера – не придаю этому значения. Главное, чтобы игр было как можно больше»

«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем