«Авангард» обменяет Николишина в «Барыс». Омичи получат права на Скленичку из «Лозанны» (Михаил Зислис)

«Авангард» обменяет Ивана Николишина в «Барыс».

Ранее сообщалось, что омский клуб ищет варианты обмена 28-летнего форварда.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Николишин перейдет в «Барыс ».

В качестве компенсации омский клуб получит права на чешского защитника Давида Скленичку , выступающего в чемпионате Швейцарии за «Лозанну».

В нынешнем сезоне Николишин провел 11 матчей за «Авангард» и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 2».

Курьянов покинул пост генменеджера «Авангарда», чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе. Забуга будет и. о.