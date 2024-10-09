«Авангард» обменяет Николишина в «Барыс». Омичи получат права на Скленичку из «Лозанны» (Михаил Зислис)
«Авангард» обменяет Ивана Николишина в «Барыс».
Ранее сообщалось, что омский клуб ищет варианты обмена 28-летнего форварда.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Николишин перейдет в «Барыс».
В качестве компенсации омский клуб получит права на чешского защитника Давида Скленичку, выступающего в чемпионате Швейцарии за «Лозанну».
В нынешнем сезоне Николишин провел 11 матчей за «Авангард» и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 2».
Курьянов покинул пост генменеджера «Авангарда», чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе. Забуга будет и. о.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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