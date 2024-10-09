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Курьянов покинул пост генменеджера «Авангарда», чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе. Забуга будет и. о.

Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда».

«Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов сложил свои полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды.

Исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Евгений работает в «Авангарде» более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом.

Желаем удачи Евгению на новой должности!» – сообщается на сайте «Авангарда».

На данный момент команда занимает 9-е место в таблице Востока Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
logoАвангард
logoАнтон Курьянов
logoКХЛ
Евгений Забуга
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