Курьянов покинул пост генменеджера «Авангарда», чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе. Забуга будет и. о.

Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда».

«Генеральный менеджер ХК «Авангард » Антон Курьянов сложил свои полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды.

Исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Евгений работает в «Авангарде» более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом.

Желаем удачи Евгению на новой должности!» – сообщается на сайте «Авангарда».

На данный момент команда занимает 9-е место в таблице Востока Фонбет Чемпионата КХЛ.