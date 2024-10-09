Курьянов покинул пост генменеджера «Авангарда», чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе. Забуга будет и. о.
Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда».
«Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов сложил свои полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды.
Исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Евгений работает в «Авангарде» более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом.
Желаем удачи Евгению на новой должности!» – сообщается на сайте «Авангарда».
На данный момент команда занимает 9-е место в таблице Востока Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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