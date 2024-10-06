Андрей Николишин: «Ивану в «Авангарде» сказали, что его будут менять – недовольны игрой. Соглашусь – оставляет желать лучшего. Тренер говорит, что Иван нужен»
Андрей Николишин заявил, что «Авангард» хочет обменять его сына Ивана.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 2» в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 13:28.
«Сказали, что его будут менять, ищут обмен, недовольны его игрой.
Наверное, я соглашусь, что его игра в этом сезоне оставляет желать лучшего в первых матчах. Поэтому клуб решил его обменять.
Насколько мне известно, тренер говорит, что Иван ему нужен, что он на него рассчитывает, а менеджмент говорит, что мы его меняем.
Знаю, что разговаривали с несколькими клубами, пару команд отликнулись, но вопрос идет в условиях контракта», – сказал Андрей Николишин, отец форварда «Авангарда».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «ЛЕД» на YouTube
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