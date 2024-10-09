Бердин отправился на выезд с «Авангардом». Вратарь еще не играл в этом сезоне

«Авангард» опубликовал состав команды на выездные матчи.

9 октября клуб провел тренировку в Омске и отправился на трехматчевую выездную серию по маршруту Астана – Магнитогорск – Челябинск.

10 октября «Авангард » сыграет с «Барысом», 12 октября – с «Металлургом», 14 октября – с «Трактором».

В состав команды на выезд вошел голкипер Михаил Бердин . Он еще не играл в нынешнем сезоне из-за травмы.