Бердин отправился на выезд с «Авангардом». Вратарь еще не играл в этом сезоне
«Авангард» опубликовал состав команды на выездные матчи.
9 октября клуб провел тренировку в Омске и отправился на трехматчевую выездную серию по маршруту Астана – Магнитогорск – Челябинск.
10 октября «Авангард» сыграет с «Барысом», 12 октября – с «Металлургом», 14 октября – с «Трактором».
В состав команды на выезд вошел голкипер Михаил Бердин. Он еще не играл в нынешнем сезоне из-за травмы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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