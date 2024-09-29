«Авангард» предлагает Николишина другим клубам КХЛ. Форвард набрал 1 балл в 10 матчах сезона
«Авангард» может расстаться с Иваном Николишиным.
По информации журналиста Алексея Шевченко, «Авангард» предлагает центрального нападающего другим клубам КХЛ.
В нынешнем сезоне форвард набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 3» в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 13:23.
В прошлом матче с «Трактором» Николишин провел 1 минуту и 43 секунду на льду, будучи заявленным 13-м форвардом на игру.
Николишин перешел в «Авангард» в результате обмена из «Амура» в 2023 году.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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