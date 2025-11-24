Плющев о «Тракторе»: «Мы придумали себе сказку об иностранных тренерах, разрешив им все. Гру вытер ноги – о клуб и КХЛ. Помахал дикарям платочком и сбежал»

Владимир Плющев о «Тракторе»: Гру помахал дикарям платочком и сбежал.

Владимир Плющев подверг критике отношение к иностранным тренерам в КХЛ на фоне ухода Бенуа Гру из «Трактора».

– Не понимаю, что происходит в «Тракторе ». У Челябинска очень плотный состав, после прошлогоднего «серебра» летом воспринимал команду как одного из главных фаворитов не только Востока, но и всей лиги.

А по факту Челябинск, что называется, на ровном месте получил глубокий кризис. Все разлетелось за считанные недели – главный тренер Гру сбежал, игра не выстроена, команда пропустила больше всех в Лиге. Загадка!

– В прессе смеются над канадским вратарем «Трактора» Дриджером, с которым вчера попрощались...

– Знаете, это самый легкий путь. Да, канадец, мягко говоря, не выручал, но ведь там в обороне проходной двор. «Пятака» нет, вратарю тяжело, его просто раздергали. И такой обороной можно раздергать любого вратаря.

– Кто виноват?

– Мы сами. Как первоклассники, придумали себе сказку об иностранных тренерах, разрешив им все, в том числе вытирать о нас и наш хоккей ноги. Вот Гру и вытер – и о клуб, и о лигу. После трети чемпионата помахал дикарям платочком, оставив после себя на хозяйстве мальчика-соотечественника [Рафаэля Рише ]. И смех, и грех.

– Какое событие, на ваш взгляд, стало в Челябинске переломным?

– Думаю, там потеряли команду, когда закупили новую порцию легионеров во главе с Ливо и начали сокращать зарплаты некоторым российским хоккеистам. После этого, видимо, и пошел какой-то разрыв внутри команды, некоторые прошлогодние лидеры, видимо, не согласившись с новыми ролями, просто пропали. Гру это увидел – и не стал ждать крушения своего личного рейтинга.

Так что тут вопросы не только к тренеру, но и к менеджерам. Команду они упустили.

– Что теперь ждать от «Трактора»?

– Вспоминаю, как подобный эксперимент в свое время провели соседи «Трактора» из «Магнитки», когда рискнули с канадским тренером [Дэйвом Кингом], а потом получили от него книгу воспоминаний.

Надеюсь, что Гру поумнее – и сомнительных интервью с привкусом политики о своих якобы мучениях на Урале и в КХЛ раздавать не будет. Хотя все возможно, – сказал заслуженный тренер России.