Канаева стала амбассадором «G-Drive Арены»: «Лидерские качества Евгении позволят успешно продвигать возможности арены в России»

Гимнастка Евгения Канаева стала амбассадором «G-Drive Арены».

«Известная омичка Евгения Канаева, единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, будет представлять один из крупнейших многофункциональных комплексов в стране.

Одна из самых титулованных гимнасток – воспитанница Омского областного центра художественной гимнастики. За свою карьеру она 17 раз становилась призером чемпионатов мира, на двух из которых собрала весь комплект золотых медалей.

И по сей день спортсменка остается единственной в истории художественной гимнастики двукратной олимпийской чемпионкой в многоборье.

В качестве амбассадора арены она будет участвовать в социальных проектах, проектах по развитию детского спорта и популяризации спорта в целом. Лидерские качества Евгении позволят успешно продвигать возможности арены в регионе и в стране», – сообщается на сайте хоккейного клуба «Авангард ».