Канаева стала амбассадором «G-Drive Арены»: «Лидерские качества Евгении позволят успешно продвигать возможности арены в России»
«Известная омичка Евгения Канаева, единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, будет представлять один из крупнейших многофункциональных комплексов в стране.
Одна из самых титулованных гимнасток – воспитанница Омского областного центра художественной гимнастики. За свою карьеру она 17 раз становилась призером чемпионатов мира, на двух из которых собрала весь комплект золотых медалей.
И по сей день спортсменка остается единственной в истории художественной гимнастики двукратной олимпийской чемпионкой в многоборье.
В качестве амбассадора арены она будет участвовать в социальных проектах, проектах по развитию детского спорта и популяризации спорта в целом. Лидерские качества Евгении позволят успешно продвигать возможности арены в регионе и в стране», – сообщается на сайте хоккейного клуба «Авангард».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий