Сычев об «Авангарде»: «Будет побеждать и бороться за высокие места, надеюсь. С такой поддержкой, как в Омске, можно преодолеть любую черную полосу»
Команда под руководством Сергея Звягина одержала 5 побед в 13 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Авангард» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.
«Все-таки я не эксперт, а болельщик, мне сложно судить, в чем именно трудности у команды. Это спорт, так бывает, победы чередуются с поражениями, часть жизни.
И сам в бытность футболистом с таким сталкивался. Тут только через работу можно преодолеть, необходимо сплотиться внутри коллектива.
В Омске болельщики стабильно ходят на команду, болеют, звучат только слова поддержки «Авангарду». И с такой поддержкой как раз и можно преодолеть любую черную полосу.
Так что надеюсь, «Авангард» скоро вновь будет побеждать и бороться за самые высокие места», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.
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