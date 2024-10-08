Сычев об «Авангарде»: «Будет побеждать и бороться за высокие места, надеюсь. С такой поддержкой, как в Омске, можно преодолеть любую черную полосу»

Дмитрий Сычев высказался об игре «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ.

Команда под руководством Сергея Звягина одержала 5 побед в 13 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Авангард » занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.

«Все-таки я не эксперт, а болельщик, мне сложно судить, в чем именно трудности у команды. Это спорт, так бывает, победы чередуются с поражениями, часть жизни.

И сам в бытность футболистом с таким сталкивался. Тут только через работу можно преодолеть, необходимо сплотиться внутри коллектива.

В Омске болельщики стабильно ходят на команду, болеют, звучат только слова поддержки «Авангарду». И с такой поддержкой как раз и можно преодолеть любую черную полосу.

Так что надеюсь, «Авангард» скоро вновь будет побеждать и бороться за самые высокие места», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.