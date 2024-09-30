«Вышел из дома за хлебом, а на самом деле уехал в Нижнекамск на фанатском автобусе». Как живет сообщество болельщиков «Авангарда»

Поговорили с омичами.

Омск живет хоккеем: забитые до отказа трибуны на «G-Drive Арене» — лучшее подтверждение. Команду поддерживает огромное сообщество болельщиков – разнообразное по составу, но невероятно сплоченное. Фанатское движение «Авангарда» зародилось 37 лет назад, пережило переезд в Балашиху и дождалось возвращения на новую арену – поэтому болельщики еще сильнее объединились вокруг своей команды.

Сами болельщики чаще всего называют фанатское сообщество «семьей». В семье есть, конечно, свои «старшие» – они берут на себя инициативу в самоорганизации, работают с брендом фан-клуба, привлекают новых людей. А на трибуне всегда есть двое заряжающих (они поднимают флаги, заводят песни и управляют сектором, как дирижеры – оркестром) и барабанщик, который отбивает ритм для хлопков и кричалок.

Общих традиций у фанатов немного: не уходить до конца матча, каким бы ни был результат; не бриться в плей-офф, как часто делают сами хоккеисты. По возможности поддерживать команду на выездах — болельщики «Авангарда» ездят много и далеко. Однако личные приметы и ритуалы перед игрой у каждого болельщика особенные.

Мы собрали несколько историй с трибун, чтобы раскрыть людей, которые формируют одно из самых крепких фанатских хоккейных сообществ в России.

Егор Ильин

Студент Стаж болельщика: 13 лет

Родители Егора поддерживают омский клуб всю жизнь, и на первый матч он попал совсем маленьким. Хоккей захватил его сразу – он даже учился играть профессионально, но из-за астмы не смог продолжать. Тогда Егор решил, что будет всегда рядом с любимыми командами – «Омскими ястребами» (играют в молодежной лиге) и «Авангардом» – как преданный болельщик. Сейчас Егор – заряжающий на фанатском секторе.

«Я должен быть на каждой игре. Это бывает тяжело, но матчи я не пропускаю – как домашние, так и выездные. Иногда выезды нам организует клуб, иногда мы едем поддержать команду в другой город самостоятельно.

Накануне матча важно набраться духа, сил, энергии. Утром просыпаешься уже заряженный – идешь на арену. Там подготовка: мы приносим на фанатский сектор барабаны и флаги, расставляем тумбы. Во время матча я отвечаю за кричалки, завожу народ.

В сообществе болельщиков «Авангарда» я знаю почти всех: каждый на все готов ради команды. Когда мы собираемся на выезд, люди пристраивают кошек и собак соседям, чтобы уехать. Это добрые и отзывчивые люди, мы помогаем друг другу и время от времени занимаемся благотворительностью. Мы все вместе отвозили вещи в детские дома, поддерживали приют для бездомных собак, однажды играли в футбол и собирали деньги в рамках акции – помогали больному ребенку».

Георгий Вольф

Предприниматель Стаж болельщика: 19 лет

Георгия и его семью – жену Анастасию, дочку Еву (7 лет) и сына Арсения (почти 2 года) – можно увидеть на первом ряду сектора на каждой домашней игре «Авангарда». Все одеты в цвета клуба и участвуют в важном ритуале: хоккеист Валентин Пьянов должен подъехать к стеклу и отбить Арсению «пять». В новом сезоне Пьянов перешел в «Сибирь», но перед началом первой игры про эту традицию не забыл.

«Мы ходим на стадион всей семьей – вот уже второй сезон. У нас абонементы на первый ряд за стеклом, сразу за воротами. Я болельщик с давним стажем, так что получилось выбить эти места. G-Drive Арена очень красивая и большая, здесь помимо хоккея много активностей для детей, и дочка обычно сразу идет в детскую комнату. А маленький – с нами, ему все интересно, он на играх с 9 месяцев. Его часто на экране показывают, и мемы про него уже есть.

Появилась такая примета: если Арсений засыпает на матче, то наши проиграют. Мы пару раз замечали, что он засыпал, когда мы вели в счете – но в итоге проигрывали. После этого мы стараемся не давать ему спать.

Год назад крестный отец подарил ему клюшку, теперь он не расстается с любимой игрушкой. Только иногда вместо шайбы ему попадаются папины и мамины ноги, телевизор и все, что неровно лежит на полу – все шайба. У меня сотни видео, как он носится с клюшкой и в гостях, и дома. И мы планируем отдать его в хоккей: в Омске самая крутая хоккейная академия.

Рядом с нами место у самого легендарного болельщика «Авангарда» – Олди. Ему через пару месяцев будет 70 лет, Арсению исполнится 2 года, а болеем мы вместе. Про сына Олди всегда говорит: «Наш талисман пришел на игру».

Ксения

Логист Стаж болельщика: 20 лет

Работа Ксении не связана с социальными сетями; ведение онлайн-сообществ фанатского сектора в Telegram и VK – это ее хобби. Среди задач – съемка видео с трибун, тексты, интервью с хоккеистами после матча, оформление аккаунтов и коммуникация с подписчиками.

«Основная цель наших онлайн-сообществ – объединение. Причем не только тех, кто приходит на фанатский сектор, но и большого количества тех, кто следит за нами. Важно рассказывать новости и привлекать к нашему сообществу больше людей. Telegram-каналу примерно три года, а группе Вконтакте уже много лет: она уже существовала, когда я пришла на сектор. С этого сезона мы объединились в команду из трех человек и делаем все согласованно.

Хоккей я смотрела все детство вместе с папой. Сейчас мы с ним сидим на разных секторах, но у нас есть ритуал – увидеться и отбить кулачок перед началом матча. Это важно».

Сергей

Рабочий Стаж болельщика: 15 лет

Как и у многих омичей, интерес к хоккею у Сергея появился с дошкольного возраста благодаря родителям. Затем вместе с одноклассником он начал добывать билеты в фанатский сектор: иногда приходилось стоять под самым потолком. После армии Сергей вернулся в фанатку уже полноценно – и стал заряжающим.

Пропускать матчи – не в моих правилах. Если бы это было просто хобби, думаю, мне бы уже надоело, но это страсть. У меня все стандартно: работа–дом, а хоккей – развлечение и мощный выплеск эмоций. Такие ощущения испытываешь не каждый день, летом и вовсе остаешься без них, сидишь и ждешь, когда сезон начнется. Вот шайба наконец коснулась льда, и все, понеслась. Эмоции накрывают.

В нашем сообществе люди все очень разные, но их объединяет клуб. Банкир, грузчик или хозяин автосалона – на фанатском секторе работа их уже не интересует, самые важные темы для разговора: кто кому как забил, кто травму получил, кто как сыграл. У нас есть чаты и номера телефонов друг друга, мы все время на связи. И не только в Омске ребята болеют за «Авангард»: трансляции смотрят в Казани, Сочи, Владивостоке, Москве – там есть группа поддержки «Московские Ястребы».

На фанатской трибуне не принято долго стоять молча. Кричалки у нас такие, чтобы их можно было петь, так заряжать, чтобы все 12 тысяч зрителей на арене могли их прохлопать. В последнее время мы часто поем «Омский Авангард – он в нашем сердце навсегда!»

Часто в плей-офф игроки и фанаты не бреются, а у меня наоборот: заметил, что как побреюсь, так наши выигрывают. И еще есть такая традиция: когда команде не везет, мы переодеваем футболки задом наперед. Что это значит? Когда вы идете вперед и что-то не получается – нужно развернуться и пойти обратно. Нужно что-то изменить, чтобы все было хорошо».

Виктор Мигунов (Шустрый)

Менеджер по работе с болельщиками Стаж болельщика: 25 лет

Последние три года Виктор – сотрудник «Авангарда», связующее звено между клубом и фанатским сообществом. Его пригласили на эту должность после многих лет на фан-секторе, где он принимал активное участие в организации и был заряжающим.

«Хоккей для меня – это вся жизнь. Надеюсь, что буду с «Авангардом» всегда. Мой путь начался в 3 года, когда меня впервые привели на игру, и я сразу заразился этим видом спорта. Занимался футболом, но смотреть хоккей очень нравилось. Подростком я уже ходил на фан-сектор, и сразу старался проявлять себя и везде помогать.

В 14 лет я впервые уехал на выезд, не сказав об этом родителям. Вышел из дома за хлебом – а сам уехал в Нижнекамск на фанатском автобусе. Теперь в статусе сотрудника клуба я сам отвечаю за организацию транспорта на выездные серии, у нас есть заранее расписанный план, чтобы собирать людей для поддержки. На самоорганизованные выезды болельщиков выбираюсь тоже, и всегда болею за команду с фанатского сектора. Мне важно следить, чтобы никто не беспределил, чтобы активно гнали команду вперед, и чтобы была преемственность поколений.

Люди у нас в сообществе все разные, но когда мы все вместе – мы единое целое. Все друг за друга».

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