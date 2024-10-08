Ротенберг на вопрос о возвращении Заврагина: «Вас плохо слышно. Помехи, майор влез в наш телефонный разговор, видимо»

Роман Ротенберг не ответил на вопрос о возможном возвращении Егора Заврагина.

– Слышал, что был вопрос про вратаря, но связь не очень хорошая была, прослушал…

– А у вас есть коммуникация между коллегами? Группа? Вот вам в группу все напишет Егор Бортников. Он ответственный, все вам расскажет, чтобы у нас не было как в фильме «День Сурка» – это никому не интересно.

– Действительно ли СКА решил вернуть из аренды Егора Заврагина, который видится бэкапом Артемия Пле́шкова?

– Он Плешко́в. Вас плохо очень слышно, связь плохая.

Какие-то помехи, видимо, какой-то майор влез в наш телефонный разговор, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

СКА вернет Заврагина из аренды. «Сочи» расторгнет соглашение с вратарем, чтобы обойти регламент («ВсеПроСпорт»)