Ротенберг на вопрос о возвращении Заврагина: «Вас плохо слышно. Помехи, майор влез в наш телефонный разговор, видимо»
Роман Ротенберг не ответил на вопрос о возможном возвращении Егора Заврагина.
– Слышал, что был вопрос про вратаря, но связь не очень хорошая была, прослушал…
– А у вас есть коммуникация между коллегами? Группа? Вот вам в группу все напишет Егор Бортников. Он ответственный, все вам расскажет, чтобы у нас не было как в фильме «День Сурка» – это никому не интересно.
– Действительно ли СКА решил вернуть из аренды Егора Заврагина, который видится бэкапом Артемия Пле́шкова?
– Он Плешко́в. Вас плохо очень слышно, связь плохая.
Какие-то помехи, видимо, какой-то майор влез в наш телефонный разговор, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА вернет Заврагина из аренды. «Сочи» расторгнет соглашение с вратарем, чтобы обойти регламент («ВсеПроСпорт»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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