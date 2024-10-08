Десятков о 4:2 с «Сочи»: «Витязь» не имеет права так ошибаться! Третий период был безобразный, шесть минут играли в меньшинстве»

Павел Десятков высказался о победе «Витязя» над «Сочи» (4:2).

– Хороший первый период, который можно занести нам в актив. Второй получился похуже, а третий вообще безобразный.

– На 56‑й минуте ваша команда пропустила два гола за 40 секунд. Что там было?

– Дело не в сорока секундах, а сразу с первых смен. Хотя было в перерыве сказано, что соперник будет играть до конца. И нельзя терять концентрацию, надо быть собранными.

Эти удаления, которые мы получили, абсолютно ненужные. Мы подряд шесть минут играли в меньшинстве, тем самым постоянно давая сопернику шанс и повод сократить счет.

И получили нагрузку одни и те же ребята, играя в меньшинстве. И в концовке мы два раза были на шайбе, и дважды не вывели ее из своей зоны. Индивидуальные действия игроков…

Мы не имеем права так ошибаться! Нужно уметь эти матчи заканчивать. Играть более спокойно, – сказал главный тренер «Витязя » Павел Десятков.