СКА вернет Заврагина из аренды. «Сочи» расторгнет соглашение с вратарем, чтобы обойти регламент («ВсеПроСпорт»)
Егор Заврагин вернется в СКА из аренды в «Сочи».
По данным «ВсеПроСпорт», «Сочи» расторгнет соглашение с 19-летним голкипером по собственной инициативе, чтобы обойти пункт в регламенте, согласно которому он может быть возвращен из аренды с 1 ноября текущего сезона в случае, если на тот момент хоккеист принял участие менее чем в 30% состоявшихся матчей основной команды в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
В нынешнем сезоне Егор Заврагин провел 5 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 2,26 шайбы и отражая 93,8% бросков.Он выступает в команде Сергея Зубова на правах аренды.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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