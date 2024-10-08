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Анисин о непоздравлении Ротенберга: «Не понял этот момент. Мы хоккейная семья и нельзя выделять кого-то определенного, а про кого-то специально забывать»

Вячеслав Анисин оценил отсутствие поздравления Романа Ротенберга с 200-м матчем.

Главный тренер СКА провел 200-й матч во главе клуба и остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила с этим.

«Вчера смотрел матч лидеров «Локомотив» – СКА. Игра понравилась и по накалу, и по содержанию. Обе команды много атаковали, ярославцы не играли закрыто, как они действуют обычно.

Не понял момент, когда СКА остался втроем. Судьи вроде бы пошли смотреть удаление Педана, сдвинул он ворота или нет, но дали 2+2 Григоренко, хотя на льду это нарушение на зафиксировали.

Лига этот эпизод никак не прокомментировала. Странно, ведь зрителям ничего не было понятно. В трансляцию это не попало.

Почему не поздравили Ротенберга с 200-м матчем? Я сам этот момент тоже не понял.

С утра вся пресса писала об этом, лига не могла не знать. Приехал представитель КХЛ и на арене поздравил Александра Радулова с 250-й шайбой, но про Романа ничего не сказал. Я считаю, так нельзя.

Если КХЛ поздравляет с юбилеями игроков прямо на стадионе, то и тренеров тоже должна.

Потому что мы все одна хоккейная семья и нельзя выделять кого-то определенного, а про кого-то специально забывать», – сказал Вячеслав Анисин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoСКА
Вячеслав Анисин
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
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