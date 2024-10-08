Вячеслав Быков: «Надо отдать должное Ротенбергу – команда играет хорошо, показывает результат. Политика СКА направлена на развитие молодежи – это хороший пример»

Вячеслав Быков оценил работу Романа Ротенберга в СКА.

Главный тренер СКА провел 200-й матч во главе клуба и остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила с этим событием.

«Двести матчей – уже приличный результат. Надо отдать должное Ротенбергу, под его руководством команда и играет хорошо, и показывает результат.

Кроме того, политика СКА направлена на развитие молодежи, чтобы свои ребята получали возможность проявить себя.

Это стимулирует другие клубы поступать так же и мотивирует собственных ветеранов соответствовать молодым. Для сборной России это очень здорово. Дорогу молодым, как говорится.

Отмечу, что в свое время мы работали вместе с Ротенбергом и добивались определенных результатов. Но если у нас была опытная команда, то у него очень молодая.

Поэтому нельзя недооценивать работу его самого и клуба. Это хороший пример для остальных команд.

Что касается самих юбилейных матчей, то, если честно, я на этом не зацикливался.

Мы за этим особо не следили. Когда только начинали, вели учет матчей, голов, передач, но в большей степени для того, чтобы соотносить себя с другими, а также мотивировать себя.

Если Ротенберг обращает на это серьезное внимание, значит, ему это важно. Думаю, некий элемент мотивации в этом есть. Каждый по-своему относится», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.