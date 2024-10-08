Дмитрий Губерниев: «Ротенберг – большой молодец, невероятно вырос. Хоккей стал популярнее в России благодаря его медийности. С детства за ленинградский хоккей!»

Дмитрий Губерниев связал медийность Романа Ротенберга и рост популярности хоккея.

Главный тренер СКА провел 200-й матч во главе клуба и остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила с этим событием.

«Роман Ротенберг – большой молодец и человек редкого трудолюбия. Я с ним много общаюсь, слежу за СКА и сборной России.

Он невероятно вырос, продолжает расти и учится у лучших. Я в него очень верю как в тренера. Здорово, что он держит удар и идет вперед.

Организация «Красной машины» и «Красной машины юниор» совершенно фантастическая.

Уверен, что на 200-м матче он не остановится и будет продолжать учиться и работать. С детства за ленинградский хоккей!

Конечно, во многом благодаря его медийности хоккей стал еще популярнее в стране.

Он стремится не только к личному успеху и продвижению личного бренда, но и радеет за общее дело. Это видно», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем