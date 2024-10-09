Задоров провел 1-й матч за «Бостон»: 6 хитов, «минус 1», 1 бросок и 1 блок за 18:02 против «Флориды»
Никита Задоров провел первый матч НХЛ в составе «Бостона».
Защитник не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:6).
Никита Задоров провел на льду 18:02 (полезность «минус 1»), отметился 1 броском в створ ворот, 1 блоком и 6 силовыми приемами.
Он также допустил 2 потери шайбы и совершил 1 перехват.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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