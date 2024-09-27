Задоров впервые сыграл за «Бостон» – 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 22:01 в выставочном матче с «Рейнджерс»

Никита Задоров впервые сыграл за «Бостон» .

Российский защитник «Брюинс» принял участие в выставочном матче с «Рейнджерс » (2:5).

Задоров (22:01 – второе время в команде) завершил матч с полезностью «минус 1». В его активе 1 бросок в створ, 1 силовой прием, 1 блок, 1 перехват, также была допущена 1 потеря.

Напомним, что Никита стал игроком «Бостона » 1 июля, подписав контракт на 6 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит – 5 млн).