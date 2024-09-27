Задоров впервые сыграл за «Бостон» – 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 22:01 в выставочном матче с «Рейнджерс»
Никита Задоров впервые сыграл за «Бостон» .
Российский защитник «Брюинс» принял участие в выставочном матче с «Рейнджерс» (2:5).
Задоров (22:01 – второе время в команде) завершил матч с полезностью «минус 1». В его активе 1 бросок в створ, 1 силовой прием, 1 блок, 1 перехват, также была допущена 1 потеря.
Напомним, что Никита стал игроком «Бостона» 1 июля, подписав контракт на 6 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит – 5 млн).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости