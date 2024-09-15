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Задоров не готов менять спортивное гражданство и хочет играть за Россию: «Это моя страна. Кто у тебя родители, какая кровь и откуда происхождение – это очень важно»

Никита Задоров заявил, что не готов менять спортивное гражданство.

– Для тебя важно играть за сборную России?

– Конечно. Это моя страна.

– Если тебе предложат сменить спортивное гражданство?

– Нет.

– Если играть за сборную, то только за Россию?

– Конечно. Это моя Родина. Я там родился. Это моя кровь. Где ты рождаешься – это одно дело. Но кто у тебя родители, какая кровь и откуда происхождение – это очень важно.

– Ты скучаешь по играм за сборную?

– За сборную – кайф. Это атмосфера. [В НХЛ] ты находишься в американской среде. НХЛ – интернациональная, разные культуры в одной команде.

[В сборной] твоя культура, твое понимание, пацаны по-русски говорят, это другое, это кайф. У меня английский на достаточно нормальном уровне, но я не могу те вещи, которые сейчас говорю, объяснить не смогу. Ну, может, смогу, но так чисто – нет. Хочется общаться по-русски. Ты играешь за страну – круче ничего не может быть. Это самое почетное. Ты играешь не только за фан-базу, у нас 32 команды, много болельщиков, ты играешь для них, но их не так много, как в целой страной, в которой 160 миллионов, – сказал защитник «Бостона» Никита Задоров в интервью ютуб-каналу «Черкас Атлант».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Черкас Атлант»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoБостон
logoНХЛ
logoКХЛ
logoНикита Задоров
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