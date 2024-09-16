Никита Задоров: «Никогда не поставлю Кучерова выше Маккиннона. У Никиты есть Пойнт, делающий всю черную работу. Центру намного тяжелее – нужно отбирать шайбы, в защите играть»
Российский форвард «Тампы» набрал больше очков в прошлом регулярном чемпионате (144 против 140), но «Харт Трофи» по итогам сезона отдали игроку «Колорадо».
«Маккиннон тащил команду. Кучеров, во-первых, это разные амплуа игроков, есть центральный, есть крайний. Круто то, что Никита – единственный крайний со времен Ягра, который набрал 100 передач. Мы смотрели с ребятами последние игры, он уже понимал, что там гонка за очки идет.
Понятно, у Кучерова хоккейный IQ есть, но он стоял на дальней синей, когда пустые ворота были сбиты. Хедман бил шайбу в стекло, чтобы Никита подобрал и набрал еще одно очко.
Я не видел, чтобы Маккиннон так делал. «Колорадо» и Ничушкина потерял, и Ландескуга нет. Он все равно играл и с Друэном, и с Рантаненом, со всеми. Он играет по 25 минут за матч в двух звеньях одновременно.
Это другая заслуга. И центральному намного тяжелее играть, потому что еще в зону защиты нужно спускаться, отбирать там шайбы и пытаться чуть-чуть в защите поиграть. То есть Никита все равно крайний, ему легче, у него есть Пойнт, который эту всю черную работу проделывает.
Ты меня никогда не переубедишь, я никогда в жизни не поставлю Кучерова выше Маккиннона», – сказал защитник «Бостона» Никита Задоров.
Задоров не готов менять спортивное гражданство и хочет играть за Россию: «Это моя страна. Кто у тебя родители, какая кровь и откуда происхождение – это очень важно»
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