Никита Задоров: «Никогда не поставлю Кучерова выше Маккиннона. У Никиты есть Пойнт, делающий всю черную работу. Центру намного тяжелее – нужно отбирать шайбы, в защите играть»

Никита Задоров сравнил Никиту Кучерова с Нэтаном Маккинноном.

Российский форвард «Тампы» набрал больше очков в прошлом регулярном чемпионате (144 против 140), но «Харт Трофи» по итогам сезона отдали игроку «Колорадо».

«Маккиннон тащил команду. Кучеров, во-первых, это разные амплуа игроков, есть центральный, есть крайний. Круто то, что Никита – единственный крайний со времен Ягра, который набрал 100 передач. Мы смотрели с ребятами последние игры, он уже понимал, что там гонка за очки идет.

Понятно, у Кучерова хоккейный IQ есть, но он стоял на дальней синей, когда пустые ворота были сбиты. Хедман бил шайбу в стекло, чтобы Никита подобрал и набрал еще одно очко.

Я не видел, чтобы Маккиннон так делал. «Колорадо » и Ничушкина потерял, и Ландескуга нет. Он все равно играл и с Друэном , и с Рантаненом, со всеми. Он играет по 25 минут за матч в двух звеньях одновременно.

Это другая заслуга. И центральному намного тяжелее играть, потому что еще в зону защиты нужно спускаться, отбирать там шайбы и пытаться чуть-чуть в защите поиграть. То есть Никита все равно крайний, ему легче, у него есть Пойнт , который эту всю черную работу проделывает.

Ты меня никогда не переубедишь, я никогда в жизни не поставлю Кучерова выше Маккиннона», – сказал защитник «Бостона » Никита Задоров .

Задоров не готов менять спортивное гражданство и хочет играть за Россию: «Это моя страна. Кто у тебя родители, какая кровь и откуда происхождение – это очень важно»