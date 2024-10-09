Министр спорта Дегтярев: «КХЛ придумал Путин, она не из космоса возникла. Лига является одним из самых больших и ярких соревнований с огромным зрительским и телевизионным трафиком»

Михаил Дегтярев высказался о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.

– Почему Минспорт РФ не возражал против выхода Континентальной хоккейной лиги из-под юрисдикции Федерации хоккея России?

– А почему Минспорт должен возражать? Между КХЛ и ФХР существовало соглашение о том, что на базе Континентальной хоккейной лиги проводится в том числе чемпионат России, а также по согласованию с Федерацией хоккея России устанавливаются некоторые правила – переходов и так далее. Кроме того, решаются вопросы агентов.

При этом законодательно теперь определено, что КХЛ может быть независимой. Она изъявила такое желание и стала независимой. Соглашение между лигой и федерацией было добровольно расторгнуто.

Приведет ли это к положительным изменениям в хоккее? Я думаю, приведет. Во-первых, КХЛ получает большую свободу, меньше зависит от федерации, разных обязательств, может шире развиваться в международном плане.

– А от Минспорта КХЛ не станет меньше зависеть?

– Все под контролем Минспорта. Минспорт как раз никуда не ушел. Мы полностью контролируем процесс согласно закону.

Кстати, ФХР наделила Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) правами проведения национального чемпионата. Плохо это? По-моему, отлично. Это значит, что ВХЛ сейчас будет подниматься с точки зрения маркетинга, зрителей, финансов, качества и спортивной инфраструктуры.

Решение состоялось, оно проходит под контролем ведомства, которое я возглавляю. Напомню, что КХЛ придумал наш президент – об этом тоже не надо забывать. Лига не из космоса возникла – она придумана президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

И на сегодняшний день является одним из самых больших, капиталоемких и ярких соревнований с огромным зрительским и телевизионным трафиком.

Уверен, она будет развиваться дальше, и все будет хорошо, – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.