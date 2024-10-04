Третьяк о сотрудничестве с Сербией: «Россия – великая хоккейная держава. Хотелось, чтобы мы сыграли друг с другом на ЧМ»
Владислав Третьяк высказался относительно хоккейного сотрудничества с Сербией.
Федерация хоккея России подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда».
«Мы – великая хоккейная держава, и поэтому одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьезно развиваться в нашем виде спорта.
Убежден, что и для Сербии сотрудничество с нашей системой станет благотворным.
И, конечно, мы готовы приглашать юных сербских хоккеистов на турниры, проходящие в России, в том числе на Кубок Третьяка.
Убежден, что для сербов это будет отличная возможность открыть для себя новые горизонты хоккейного роста и развития.
И мне бы хотелось, чтобы в недалеком будущем сборные России и Сербии сыграли друг с другом на чемпионате мира», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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