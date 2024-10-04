Третьяк о сотрудничестве с Сербией: «Россия – великая хоккейная держава. Хотелось, чтобы мы сыграли друг с другом на ЧМ»

Владислав Третьяк высказался относительно хоккейного сотрудничества с Сербией.

Федерация хоккея России подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда».

«Мы – великая хоккейная держава, и поэтому одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьезно развиваться в нашем виде спорта.

Убежден, что и для Сербии сотрудничество с нашей системой станет благотворным.

И, конечно, мы готовы приглашать юных сербских хоккеистов на турниры, проходящие в России, в том числе на Кубок Третьяка.

Убежден, что для сербов это будет отличная возможность открыть для себя новые горизонты хоккейного роста и развития.

И мне бы хотелось, чтобы в недалеком будущем сборные России и Сербии сыграли друг с другом на чемпионате мира», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.