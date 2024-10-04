Крикунов о ФХР и Сербии: «Сотрудничество с такой хоккейной державой им только в плюс. Сотрудничать все равно не с кем, так хоть с сербами пусть»

Владимир Крикунов прокомментировал сотрудничестве ФХР и сербского хоккея.

Федерация хоккея России подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда».

«Почему бы и нет. Понятно, зачем это сербам – сотрудничество с такой хоккейной державой им только в плюс.

А с нашей стороны туда могут поехать работать молодые специалисты, набраться опыта международного. Так что нормальная практика.

Сотрудничать сейчас все равно не с кем, так хоть с сербами пусть», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.