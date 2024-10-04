Крикунов о ФХР и Сербии: «Сотрудничество с такой хоккейной державой им только в плюс. Сотрудничать все равно не с кем, так хоть с сербами пусть»
Владимир Крикунов прокомментировал сотрудничестве ФХР и сербского хоккея.
Федерация хоккея России подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда».
«Почему бы и нет. Понятно, зачем это сербам – сотрудничество с такой хоккейной державой им только в плюс.
А с нашей стороны туда могут поехать работать молодые специалисты, набраться опыта международного. Так что нормальная практика.
Сотрудничать сейчас все равно не с кем, так хоть с сербами пусть», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости