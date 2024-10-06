Михайлов о КХЛ: «5 лет назад предложил разыгрывать звание чемпиона России в чемпионате, а в плей-офф – Кубок Гагарина. На один год это приняли, а потом идею похерили»
– Как вы думаете, правильно ли КХЛ отделилась от ФХР?
– Я так отвечу. Решение уже принято. Время покажет, правильно это или неправильно.
В нынешней ситуации, наверное, правильно. Потому что мы не участвуем в международных турнирах.
Вот когда вернемся на международную арену, то надо смотреть, возникнут ли проблемы от этой реформы.
Это зависит уже от двух самостоятельных организаций – ФХР и КХЛ.
– А то, что звание чемпиона России теперь не разыгрывается в Континентальной хоккейной лиге? Ведь ЦСКА – лидер по этим титулам.
– Это я еще лет пять тому назад на совете по спорту предложил, чтобы в гладком чемпионате разыгрывалось звание чемпиона России, а вот в плей-офф – уже Кубок Гагарина.
На один год это приняли, а потом всю идею похерили.
– Может, вернуть?
– Сейчас уже поздно возвращать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
С этого сезона звание чемпиона России разыгрывается в ВХЛ.
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