Михайлов о КХЛ: «5 лет назад предложил разыгрывать звание чемпиона России в чемпионате, а в плей-офф – Кубок Гагарина. На один год это приняли, а потом идею похерили»

Борис Михайлов прокомментировал взаимоотношения КХЛ и ФХР.

– Как вы думаете, правильно ли КХЛ отделилась от ФХР?

– Я так отвечу. Решение уже принято. Время покажет, правильно это или неправильно.

В нынешней ситуации, наверное, правильно. Потому что мы не участвуем в международных турнирах.

Вот когда вернемся на международную арену, то надо смотреть, возникнут ли проблемы от этой реформы.

Это зависит уже от двух самостоятельных организаций – ФХР и КХЛ.

– А то, что звание чемпиона России теперь не разыгрывается в Континентальной хоккейной лиге? Ведь ЦСКА – лидер по этим титулам.

– Это я еще лет пять тому назад на совете по спорту предложил, чтобы в гладком чемпионате разыгрывалось звание чемпиона России, а вот в плей-офф – уже Кубок Гагарина .

На один год это приняли, а потом всю идею похерили.

– Может, вернуть?

– Сейчас уже поздно возвращать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

С этого сезона звание чемпиона России разыгрывается в ВХЛ.