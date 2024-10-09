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  • Сергей Светлов: «Адмирал» пошел на перестройку игрового рисунка. Приятный сюрприз – в КХЛ стало на одну оборонительную команду меньше, клуб играет активно и агрессивно»
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Сергей Светлов: «Адмирал» пошел на перестройку игрового рисунка. Приятный сюрприз – в КХЛ стало на одну оборонительную команду меньше, клуб играет активно и агрессивно»

Сергей Светлов высказался об игре «Адмирала» и «Нефтехимика» в сезоне-2024/25.

– За счет чего «Адмирал» и «Нефтехимик» единственными из списка аутсайдеров набрали ход?

– Если судить по первому месяцу, Владивосток пошел на перестройку игрового рисунка. Приятный сюрприз – в лиге стало на одну оборонительную команду меньше, «Адмирал» играет активно и агрессивно, особенно в родных стенах.

Игра «Нефтехимика» – не сюрприз. Нижнекамск находил свою игровую нишу оба последних сезона. Единственное, каждый раз он заваливал сентябрь. Урок извлечен – видимо, за счет изменения каких-то деталей в предсезонной подготовке, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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