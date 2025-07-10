Чехович и Дарьин стали свободными агентами. Контракты форвардов и «Витязя» расторгнуты
Иван Чехович и Александр Дарьин стали свободными агентами.
Контракты нападающих и «Витязя» расторгнуты.
Подмосковный клуб не сыграет в предстоящем сезоне КХЛ.
В прошлом сезоне Александр Дарьин набрал 16 (4+12) очков при полезности «плюс 1» в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Иван Чехович отметился 36 (12+24) баллами в 47 играх чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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