Чехович и Дарьин стали свободными агентами. Контракты форвардов и «Витязя» расторгнуты

Иван Чехович и Александр Дарьин стали свободными агентами.

Контракты нападающих и «Витязя » расторгнуты.

Подмосковный клуб не сыграет в предстоящем сезоне КХЛ.

В прошлом сезоне Александр Дарьин набрал 16 (4+12) очков при полезности «плюс 1» в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

Иван Чехович отметился 36 (12+24) баллами в 47 играх чемпионата.