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  • Панарин о смол-токе в США: «В лифте докапывались! У меня и так стресс, как к доске выходишь! Просто едь, дождись этажа. Зачем ты меня мучаешь? Сейчас банальные фразы кинул и пошел»
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Панарин о смол-токе в США: «В лифте докапывались! У меня и так стресс, как к доске выходишь! Просто едь, дождись этажа. Зачем ты меня мучаешь? Сейчас банальные фразы кинул и пошел»

Артемий Панарин поделился мнением касательно менталитета американцев.

– С точки зрения общества вас приняли нормально? Смол-токи, фейково, никто душевно не общается.

– Я бы сказал, что это начальное, поверхностное мнение, когда ты особо не понимаешь.

Это мы просто ждем: «Если спросил, как дела, давай обнимемся хотя бы, братан».

К этому надо просто привыкнуть и нормально относиться. В начале мне тоже не нравилось, особенно когда по-английски даже «как дела» не знал. В лифте докапывались до меня! У меня и так стресс, как к доске все время выходишь! Просто едь, дождись своего этажа – я выйду на пятом. Зачем ты меня мучаешь? 

Сейчас просто банальные фразы кинул и пошел. Думаю, что нельзя разделять людей по национальности.

Потому что все люди на планете имеют какую-то душевность. Просто с кем-то они могут это сделать, с кем-то – нет.

То, что русские открытее, я бы мог это отметить. Но не в лифте! В лифте все закрытые, отвечаю, – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в подкасте Федора Смолова.

Смол-ток – это короткая, непринужденная беседа на отвлеченные темы, обычно между малознакомыми людьми. Это используется для установления контакта, избежания неловких пауз и создания приятной атмосферы.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал Федора Смолова на YouTube
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