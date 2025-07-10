Форварды Денуайе, Лаферрьер и вратарь Мандолезе открыты к предложениям из КХЛ. Они играли в АХЛ в прошлом сезоне
Три иностранных хоккеиста открыты к переходу в КХЛ.
Нападающие Эллиот Денуайе, Матиас Лаферрьер и вратарь Кевин Мандолезе начали сотрудничать с агентством Winners Hockey Agency.
Каждый из хоккеистов заинтересован в продолжении карьеры в КХЛ.
23-летний Денуайе выступал за «Лихай Вэлли» в АХЛ и набрал 19 (4+15) очков в 59 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.
25-летний Лаферрьер играл «Спрингфилд» и «Уилкс-Бэрри» в минувшем сезоне, отметившись в общей сложности 18 (5+13) баллами в 55 играх.
24-летний Мандолезе выступал за «Колорадо Иглс» в прошлом сезоне и сыграл 19 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 2,87 шайбы и отражая 90,3% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
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