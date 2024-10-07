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  • Мишуров сделал два шатаута подряд за «Адмирал», отразив 59 бросков «Лады» в общей сложности. Вратарь арендован у «Авангарда»
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Мишуров сделал два шатаута подряд за «Адмирал», отразив 59 бросков «Лады» в общей сложности. Вратарь арендован у «Авангарда»

Андрей Мишуров сыграл на ноль во второй раз в сезоне КХЛ.

Голкипер «Адмирала» не пропустил ни одной шайбы и отразил 22 броска в матче против «Лады» (2:0) в Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлом матче «Адмирал» также встречался с «Ладой» (0:1 Б). В той игре Андрей Мишуров отразил все 37 бросков.

Таким образом, вратарь не пропускает на протяжении двух матчей подряд.

23-летний голкипер был арендован «Адмиралом» у «Авангарда» перед этим сезоном.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАвангард
logoЛада
logoКХЛ
logoАдмирал
logoАндрей Мишуров
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