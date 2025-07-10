Фетисов о матче между звездами НХЛ и КХЛ: «В 1994 году мы делали Кубок «Спартака». Благодарен нашим хоккеистам, что продолжают важное дело»

Вячеслав Фетисов высказался о матче между звездами НХЛ и КХЛ.

Матч года, в котором в том числе примут участие Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев, пройдет 13 июля.

«Собираюсь посетить этот матч. Без разницы, какой будет результат. У ребят из НХЛ сейчас отпуск, а в КХЛ только начинается подготовка.

Все определит мастерство. Очень жду это событие. Большая благодарность ребятам из НХЛ , что участвуют в нем. В свое время в 1994 году мы делали Кубок «Спартака».

Хотели вернуть энхаэловцев в Россию, чтобы у них было место для тренировок. Также, таким образом, они не утрачивали связь с теми, кто здесь играет и болеет за них.

Очень правильный формат.

Поэтому благодарен нашим хоккеистам, что продолжают это важное дело. Они молодцы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .