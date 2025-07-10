Романов о недопуске на ОИ-2026: «Мы хотим показать, что Россия – это номер один на мировой арене. Но от нас ничего не зависит»

Александр Романов высказался о недопуске России на Олимпиаду-2026.

Ранее было подтверждено , что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

«Мы переживаем это с грустью. Хотелось бы принять участие и в чемпионате мира, и в турнире на Олимпийских играх.

Нам всем очень важно выступать на такого уровня соревнованиях. Мы хотим показать, что Россия – это номер один [на мировой арене]. Но от нас ничего не зависит. Мы можем только переживать.

У меня точно не было возможности повлиять на эту ситуацию, например, через руководство НХЛ .

Если же говорить о какой-то коллективной инициативе от всех российских игроков лиги, то и тут возможности никакой не было», – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов .