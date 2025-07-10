Марченко было комфортно играть под руководством Козырева: «Сложно требовать Кубок Гагарина от «Северстали». Разрыв между богатыми и бедными есть везде, в том числе в НХЛ»
Кирилл Марченко лестно высказался в адрес Андрея Козырева.
Форвард и тренер пересекались в системе СКА.
– Под чьим руководством в России было комфортнее всего играть?
– Пожалуй, назову Андрея Козырева. Хотя и недолго работал под его руководством.
– Многие считают, что его стиль и кубки – вещи несовместимые.
– Не собираюсь никого переубеждать, но нельзя не учитывать финансовый вопрос.
Разрыв между богатыми и бедными есть везде, в том числе в НХЛ, но мне кажется, сложно требовать от «Северстали» Кубок Гагарина.
Могу лишь сказать, что мне играть у Козырева было приятно, – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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