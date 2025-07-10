Марченко было комфортно играть под руководством Козырева: «Сложно требовать Кубок Гагарина от «Северстали». Разрыв между богатыми и бедными есть везде, в том числе в НХЛ»

Кирилл Марченко лестно высказался в адрес Андрея Козырева.

Форвард и тренер пересекались в системе СКА.

– Под чьим руководством в России было комфортнее всего играть?

– Пожалуй, назову Андрея Козырева . Хотя и недолго работал под его руководством.

– Многие считают, что его стиль и кубки – вещи несовместимые.

– Не собираюсь никого переубеждать, но нельзя не учитывать финансовый вопрос.

Разрыв между богатыми и бедными есть везде, в том числе в НХЛ , но мне кажется, сложно требовать от «Северстали » Кубок Гагарина .

Могу лишь сказать, что мне играть у Козырева было приятно, – сказал нападающий «Коламбуса » Кирилл Марченко.