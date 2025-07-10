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Петренко о «Красной машине Юниор» в структуре «Динамо»: «Это сделает легендарный клуб еще сильнее. Школа за последние годы потеряла свои позиции»

Сергей Петренко оценил вхождение «Красной машины Юниор» в систему «Динамо».

Бело-голубые ранее сообщили, что хоккейная школа «Красная машина Юниор» вошла в структуру «Динамо».

«На мой взгляд, этот шаг сделает легендарный столичный клуб еще сильнее.

При «Динамо» будет еще одна мощная школа, где будут воспитываться юные хоккеисты.

Это очень важно, если учесть, что школа «Динамо» за последние годы потеряла свои позиции, и этим, по всей видимости, можно объяснить не очень удачное выступление динамовской молодежки в МХЛ.

Через пару лет первые воспитанники школы «Красная машина Юниор» уже будут претендовать на место в команде МХЛ», – сказал олимпийский чемпион, чемпион СССР в составе «Динамо» Сергей Петренко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Сергей Петренко
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