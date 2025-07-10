Шипачев про Овечкина: «Его рекорд никогда не будет побит, надеюсь. Саня – молодчик, все рады за него»
Вадим Шипачев надеется, что никто не побьет рекорд Александра Овечкина.
По ходу прошлого сезона капитан «Вашингтона» установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).
На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.
«Саня – молодчик. Все ему написали, поздравили.
Надеюсь, его рекорд никогда не будет побит. Все рады за него», – сказал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости