Шипачев про Овечкина: «Его рекорд никогда не будет побит, надеюсь. Саня – молодчик, все рады за него»

Вадим Шипачев надеется, что никто не побьет рекорд Александра Овечкина.

По ходу прошлого сезона капитан «Вашингтона » установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.

«Саня – молодчик. Все ему написали, поздравили.

Надеюсь, его рекорд никогда не будет побит. Все рады за него», – сказал нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев .