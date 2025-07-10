Чивилев перешел в «Ладу», подписав договор на два года. Форвард набрал 22 очка за «Витязь» в прошлом сезоне

Андрей Чивилев перешел в «Ладу».

25-летний нападающий подписал соглашение на два сезона с тольяттинским клубом.

Андрей Чивилев ранее расторг договор со СКА .

В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Витязь » и набрал 22 (4+18) очка при полезности «минус 8» в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .