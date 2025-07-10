Чивилев перешел в «Ладу», подписав договор на два года. Форвард набрал 22 очка за «Витязь» в прошлом сезоне
Андрей Чивилев перешел в «Ладу».
25-летний нападающий подписал соглашение на два сезона с тольяттинским клубом.
Андрей Чивилев ранее расторг договор со СКА.
В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Витязь» и набрал 22 (4+18) очка при полезности «минус 8» в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
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