Мильштейн опроверг слухи о возможном трейде Сорокина: «В контракте прописан полный запрет на обмен. Есть разница между фактами и созданием шума»

Дэн Мильштейн отверг слухи о возможном обмене Ильи Сорокина.

Ранее появилась информация о том, что «Айлендерс» не исключают обмен российского голкипера.

«В контракте Ильи Сорокина прописан полный запрет на обмен, и он никогда не участвовал в переговорах по обмену.

Есть разница между фактами и созданием шума вокруг себя», – написал Дэн Мильштейн , представитель хоккеиста.

Соглашение голкипера с зарплатой 8,25 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2031/32.

В прошлом сезоне Сорокин провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,71 шайбы и отражая 90,7% бросков.