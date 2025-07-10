Мильштейн опроверг слухи о возможном трейде Сорокина: «В контракте прописан полный запрет на обмен. Есть разница между фактами и созданием шума»
Дэн Мильштейн отверг слухи о возможном обмене Ильи Сорокина.
Ранее появилась информация о том, что «Айлендерс» не исключают обмен российского голкипера.
«В контракте Ильи Сорокина прописан полный запрет на обмен, и он никогда не участвовал в переговорах по обмену.
Есть разница между фактами и созданием шума вокруг себя», – написал Дэн Мильштейн, представитель хоккеиста.
Соглашение голкипера с зарплатой 8,25 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2031/32.
В прошлом сезоне Сорокин провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,71 шайбы и отражая 90,7% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Дэна Мильштейна
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