15 млн рублей за сезон – зарплата Моисеева по контракту с ЦСКА. Форвард набрал 6 очков в прошлом сезоне КХЛ

Данила Моисеев получит 15 миллионов рублей за сезон в ЦСКА.

Московский клуб ранее сообщил о подписании контракта с нападающим.

Оклад хоккеиста составит 15 миллионов рублей, сообщил журналист Михаил Зислис.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Ладу». В КХЛ он также представлял СКА и «Витязь».

Данила Моисеев набрал 6 (2+4) баллов при полезности «минус 7» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.