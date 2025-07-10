15 млн рублей за сезон – зарплата Моисеева по контракту с ЦСКА. Форвард набрал 6 очков в прошлом сезоне КХЛ
Данила Моисеев получит 15 миллионов рублей за сезон в ЦСКА.
Московский клуб ранее сообщил о подписании контракта с нападающим.
Оклад хоккеиста составит 15 миллионов рублей, сообщил журналист Михаил Зислис.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Ладу». В КХЛ он также представлял СКА и «Витязь».
Данила Моисеев набрал 6 (2+4) баллов при полезности «минус 7» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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