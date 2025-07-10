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Александр Харитонов: «Красная машина Юниор» сделала огромный скачок за последние годы. Вхождение в структуру «Динамо» – дополнительный стимул для ребят»

Александр Харитонов оценил включение «Красной машины Юниор» в систему «Динамо».

Бело-голубые ранее сообщили, что хоккейная школа «Красная машина Юниор» вошла в структуру «Динамо».

«Я уже как-то говорил, что школа «Красная машина Юниор» за последние годы сделала огромный скачок вверх, и сейчас то, что она войдет в структуру «Динамо», будет дополнительным стимулом для ребят.

Перед их глазами будут наглядные примеры, когда ребята из школы переходят в юниорскую команду, а оттуда – в молодежную.

В Красногорске созданы отличные условия для детей и в самой школе занимается много хороших хоккеистов.

Недавно ребята из этой команды стали победителями одного из самых престижных детских турниров – «Кубка Третьяка», – сказал двукратный чемпион России в составе «Динамо» Александр Харитонов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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