Тамбиев одержал 74-ю победу на посту тренера «Адмирала», побив клубный рекорд

Леонид Тамбиев побил рекорд по победам на посту тренера «Адмирала».

7 октября клуб обыграл «Ладу» со счетом 2:0.

«Вчера в Тольятти Леонид Тамбиев одержал 74-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера «моряков», обновив клубный рекорд, который принадлежал Александру Андриевскому», – говорится в сообщении «Адмирала ».