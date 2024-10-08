Тамбиев одержал 74-ю победу на посту тренера «Адмирала», побив клубный рекорд
Леонид Тамбиев побил рекорд по победам на посту тренера «Адмирала».
7 октября клуб обыграл «Ладу» со счетом 2:0.
«Вчера в Тольятти Леонид Тамбиев одержал 74-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера «моряков», обновив клубный рекорд, который принадлежал Александру Андриевскому», – говорится в сообщении «Адмирала».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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