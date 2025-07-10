Гавриков интересовался вариантом перехода во «Флориду», но это было сложно сделать из-за потолка зарплат. Защитник подписал соглашение с «Рейнджерс»

Владислав Гавриков мог перейти во «Флориду».

После открытия рынка свободных агентов российский хоккеист подписал соглашение с «Рейнджерс » на семь лет со средней зарплатой семь миллионов долларов в год.

По информации The Athletic, защитник также интересовался возможностью присоединиться к «Флориде».

Однако этот переход оказался затруднительным из-за ситуации с потолком зарплат. Более того, «Пантерс» продлили соглашение с защитником Аароном Экбладом.

В прошлом сезоне Владислав Гавриков выступал за «Лос-Анджелес » и набрал 30 (5+25) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+26» (2-й показатель в команде) и 28 минутах штрафа.

Также в его активе 50 силовых приемов и 140 блоков (лучший показатель в команде). Среднее время на льду – 23:05. В плей-офф защитник добавил 2 (0+2) балла в 6 матчах.