Каменский о гонке Шипачева за рекордом Мозякина: «Это давит, наверное, поэтому чуть-чуть забуксовал в этом сезоне. Вадим справится и войдет в историю нашего хоккея»
Валерий Каменский высказался о гонке Вадима Шипачева за рекордом Сергея Мозякина.
Форвард минского «Динамо» набрал 922 (289+633) очка в 997 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, уступая только Мозякину (928 баллов в 842 играх, 409+519).
«Наверное, на Шипачева давит немного этот рекорд, поэтому чуть-чуть забуксовал в этом сезоне. Думаю, что Вадим справится с этим, он опытный игрок, знает как играть в хоккей, поэтому я уверен, что будем его скоро поздравлять и радоваться его достижению.
Безусловно, для нашего хоккея это фундаментальное достижение будет, Шипачев наверняка войдет в историю», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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