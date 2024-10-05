Плющев о погоне Шипачева за Мозякиным: «Это событие в тени, публикаций не замечаю. Главное, чтобы счетоводы КХЛ разобрались с данными не после того, как рекорд будет побит»

Владимир Плющев высказался о погоне Вадима Шипачева за рекордом Сергея Мозякина.

Форвард минского «Динамо » набрал 922 (289+633) очка в 997 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, уступая только Мозякину (928 баллов в 842 играх, 409+519).

В текущем сезоне у 37-летнего Шипачева 2 (0+2) балла в 10 играх. Изначально на него была записана результативная передача в матче с «Куньлунем», но позже ее сняли из-за изменения автора гола.

– Вот-вот будет побит главный рекорд лиги – 928 очков за карьеру в исполнении Сергея Мозякина. Следите за гонкой Шипачев – Мозякин?

– Это событие пока действительно в тени, публикаций на эту тему что-то не замечаю. А сколько сейчас очков у Шипачева?

– В КХЛ пока нет единства: на официальном сайте лиги по одним данным – 922, по другим – 923 (передача в матче с «Куньлунем» была снята с Шипачева позже даты второй публикации – Спортс’‘).

– Забавная история, но, думаю, счетоводы КХЛ в конце концов разберутся. Главное, чтобы не после того, как рекорд будет побит... – сказал бывший тренер сборной России.