Шипачев сделал передачу в игре с «Куньлунем» – 3-е очко в 7 матчах в сезоне и 923-е за карьеру в КХЛ. До рекорда Мозякина – 5 баллов

Вадим Шипачев сделал передачу с «Куньлунем» и приблизился к рекорду Мозякина.

37-летний форвард минского «Динамо» ассистировал при шайбе Вадима Мороза в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем » (3:1), состоявшемся в четверг. Он выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего началась результативная комбинация.

В текущем сезоне у Шипачева стало 3 (0+3) балла в 7 играх при нейтральной полезности.

Всего за карьеру в лиге с учетом плей-офф – 923 (289+634) очка в 994 играх.

Вадиму осталось набрать 5 очков, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 баллов в 842 играх, 419+509).