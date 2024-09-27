  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шипачев сделал передачу в игре с «Куньлунем» – 3-е очко в 7 матчах в сезоне и 923-е за карьеру в КХЛ. До рекорда Мозякина – 5 баллов
1

Шипачев сделал передачу в игре с «Куньлунем» – 3-е очко в 7 матчах в сезоне и 923-е за карьеру в КХЛ. До рекорда Мозякина – 5 баллов

Вадим Шипачев сделал передачу с «Куньлунем» и приблизился к рекорду Мозякина.

37-летний форвард минского «Динамо» ассистировал при шайбе Вадима Мороза в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:1), состоявшемся в четверг. Он выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего началась результативная комбинация. 

В текущем сезоне у Шипачева стало 3 (0+3) балла в 7 играх при нейтральной полезности. 

Всего за карьеру в лиге с учетом плей-офф – 923 (289+634) очка в 994 играх.

Вадиму осталось набрать 5 очков, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 баллов в 842 играх, 419+509). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт КХЛ
рейтинги
logoСергей Мозякин
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
logoКуньлунь Ред Стар
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гендиректор минского «Динамо»: «Никите Квартальнову запрещен вход в офис клуба. Если он продолжит звонить игрокам от нашего имени, обратимся в КХЛ по вопросу лишения статуса агента»
336 минут назад
«Мичков забьет свои 25-30 голов в первом сезоне в НХЛ, если предоставят достаточно времени. Нынешний уровень там не назовешь запредельным». Экс-игрок СКА Панин о Матвее
151 минуту назад
Сваймен хочет подписать 8-летний контракт с «Бостоном». Клуб готов к долгосрочной сделке, но есть разногласия по зарплате (Пьер ЛеБрюн)
7сегодня, 05:30
КХЛ. «Металлург» против «Ак Барса», «Авангард» в гостях у «Трактора», СКА примет «Северсталь»
16сегодня, 05:15
Костин набрал 1+1 за «Сан-Хосе» в выставочном матче против «Анахайма». У Гущина 2 передачи, Романов отразил 32 броска из 34
3сегодня, 04:45
Выставочные матчи НХЛ. «Рейнджерс» забили 5 голов «Бостону», «Оттава» уступила «Баффало», «Филадельфия» обыграла «Айлендерс»
6сегодня, 04:35
Галимов покинет СКА, но в «Барысе» его не будет. КХЛ не разрешила переход из-за лимита на их число между 2 командами («Матч ТВ»)
23сегодня, 04:15
Мичков набрал 1+1 в выставочном матче с «Айлендерс», забив в пустые ворота. У него 3 броска, 4 потери и «+2»
8сегодня, 02:33Видео
Журналист The Athletic Лазарус: «Чикаго» рассматривает Капризова как потенциальное приобретение через 2 года. Хочет ли он этого сейчас? Нет»
8вчера, 21:59
Далин назначен капитаном «Баффало». Так, Козенс, Самуэльссон и Томпсон – альтернативные капитаны
11вчера, 21:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Симашев о травме: «Шайба прилетела в челюсть на тренировке. Ничего страшного, восстановление идет быстрее, чем ожидалось»
11 минут назад
Фирстов о 2 подряд победах «Торпедо» после 4 поражений: «Сделали правильные выводы. Начали выполнять установки тренеров, стали одним целым»
сегодня, 05:55
Светлов о старте «Динамо»: «Команда не взяла свои очки не из-за вратарских моментов. В КХЛ сейчас нет суперзвезд уровня Третьяка, Мышкина, Шестеркина или Сорокина»
2сегодня, 05:45
Задоров впервые сыграл за «Бостон» – 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 22:01 в выставочном матче с «Рейнджерс»
1сегодня, 04:55
Руа не знает, сможет ли Сорокин сыграть на предсезонке. Вратарь «Айлендерс» продолжает восстановление после операции на спине
сегодня, 04:30
Газизов подписал контракт с фармом «Анахайма». Экс-форвард системы «Авангарда» набрал 95 очков в прошлом сезоне OHL и стал чемпионом с «Лондоном»
сегодня, 03:50
38-летний Грайсс возобновил карьеру, подписав контракт с «Франкфуртом» на краткий срок. У клуба травмированы 2 вратаря
сегодня, 03:40
Вратарь «Анахайма» Гибсон пропустит от 3 до 6 недель после экстренной операции в связи с аппендицитом
сегодня, 03:25
Защитник «Баффало» Комаров сделал 2 передачи и набрал «+2» в выставочном матче с «Оттавой». Неучев принял участие в победном голе «Сэйбрс»
1сегодня, 03:15
Тамбиев о 2:4 от «Торпедо»: «Равная в принципе игра. «Адмирал» боролся, старался, но сегодня был не наш день» 
2сегодня, 02:45