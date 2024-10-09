Корнилов о вратарях СКА: «Тяжело рассчитывать на пост номер один долгое время. Серебрякову можно посочувствовать»
«Нельзя не отдать должное и Артемию Плешкову, который в этой конкуренции не выглядит слабее Серебрякова и дает тренерскому штабу выбор.
Никите можно только посочувствовать, пожелать сил и терпения и ждать, как эта ситуация разрешится. Чем дальше мы будем уходить в сезон и чем дольше он будет без игровой практики, тем больше времени ему потребуется, чтобы вернуться, почувствовать уверенность и показывать тот хоккей, который от него все ждут.
Вообще на протяжении последних лет в СКА тяжело рассчитывать на пост номер один долгое время. Последним вратарем, который два года подряд был основным и играл большую часть матчей, был Микко Коскинен, в год когда перешел из «Сибири» и весь следующий сезон.
После перехода Шестеркина игры уже начали делить почти поровну и с Коскиненом, и с Магнусом Хелльбергом. Следующим был Ларс Юханссон, потом Дмитрий Николаев и Никита Серебряков.
Но отыграть два сезона подряд в качестве основных этим вратарям по разным причинам не удавалось. На сегодняшний день пока все выглядит не очень перспективно для Серебрякова, лучшего вратаря КХЛ позапрошлого сезона», – сказал комментатор и бывший вратарь системы «Спартака».
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