Робертсон трижды забил «Филадельфии» – 3-й матч подряд с 3 очками. У форварда «Далласа» 23 балла в 19 играх

Джейсон Робертсон сделал хет-трик – 3-й матч подряд с 3 очками.

Форвард «Далласа » Джейсон Робертсон сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:1).

26-летний американец забросил 3 шайбы подряд – на 32-й, 38-й и 50-й минутах (натуральный хет-трик).

Матч с 3 очками стал для Робертсона 3-м подряд – ранее он набрал 1+2 в игре с «Оттавой» (3:2 ОТ) и 2+1 в игре с «Монреалем» (7:0).

В 19 играх в текущем сезоне на счету Джейсона стало 23 (9+14) очка при полезности «+5».

Добавим, что хет-трик стал для нападающего 6-м за карьеру (в рамках регулярок).